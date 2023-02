L’idea di Bonanni: “Spalletti deve vincere ed andarsene da Napoli”

Massimo Bonanni, ex calciatore e tecnico, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio.



Come valuta il Napoli?

"Spalletti quest'anno le ha azzeccate tutte. Gli è permesso qualsiasi cosa. Credo sia pronto per vincere. Alla Roma c'era sempre l'Inter, ma oggi è pronto. Sta facendo un campionato eccezionale. Per me deve vincere ed andarsene".