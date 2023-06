L’idea di Iezzo: “Garcia potrebbe avere un vantaggio dalla cessione di Osimhen”

Gennaro Iezzo, allenatore ed ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione 'Si Gonfia la Rete’

Gennaro Iezzo, allenatore ed ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione 'Si Gonfia la Rete’: “Potrebbe sembrare un paradosso, ma se Osimhen va via per Garcia potrebbe anche essere positivo. Facendo tutti gli scongiuri, infatti, se le cose dovessero andare male lui potrebbe avere la scusa che se ne sono andati Kim e Osimhen”.