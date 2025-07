Juanlu si sblocca: il Napoli ha dovuto accettare (a malincuore) una clausola pro Siviglia

Juanlu al Napoli: operazione da 17 milioni con clausola pro-Siviglia. Mentre la trattativa per Dan Ndoye rallenta e rischia di sfumare, il Napoli piazza un altro colpo in entrata. Si tratta di Juanlu Sanchez, esterno spagnolo del Siviglia individuato come nuovo vice-Di Lorenzo. Come riportato da Il Mattino, per chiudere l’operazione, il club azzurro ha accettato, seppur a malincuore, l’inserimento di una clausola di rivendita.

La clausola prevede, in caso di cessione del giocatore nei primi tre anni della sua permanenza al Napoli, che il 10% del ricavato vada al Siviglia. Dopo il 2028, però, il Napoli sarà libero da ogni vincolo nei confronti del club andaluso. Il costo complessivo dell’operazione è di 17 milioni di euro. L’arrivo del classe 2003 spianerà la strada alla cessione di Pasquale Mazzocchi, destinato a lasciare il club azzurro.