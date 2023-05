L'idea di Mancini per fermare il razzismo in campo: "Bisogna fermare le partite"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Bloccare le partite in caso di episodi di razzismo? Potrebbe essere una buona idea, ma tutto va valutato. Solitamente esageriamo quando certe cose capitano in Italia ma avvengono purtroppo in tutta Europa, in tutto il mondo". E' quanto detto dal ct della Nazionale, Roberto Mancini, a margine della presentazione del macro progetto 'Valori in rete' al Ministero dell'istruzione e del merito. "Purtroppo certe persone vanno allo stadio solo per fare certe cose - aggiunge Mancini - Bisognerebbe finirla, perché uno deve andare allo stadio per divertirsi e vedere la partita". Quando gli chiedono quali possano essere le soluzioni al problema: "Le regole ci sono da un po', ma devono essere applicate: questi episodi accadono ogni anno.

Vent'anni fa non succedeva, quando giocavo io non mi ricordo di situazioni così. I giocatori devono continuare a comportarsi bene in campo, le società fuori, e far applicare le regole, anche quando sono dure. Certi personaggi andrebbero isolati, ma non credo che sarà semplice". (ANSA).