L'interista Biasin: "Napoli bello per metà, Koulibaly è un colosso e vale tantissimo"

Nel suo editoriale per TMW, il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha scritto: "Il Napoli di Spalletti è stato bello per metà. Come molti di voi ho seguito con attenzione la partita e voglio concentrarmi unicamente sul colosso Koulibaly. È tornato, vale tantissimo. Con un centrale come quello, quella che già è la miglior difesa della Serie A rischia di continuare ad esserlo. E quando la difesa funziona, beh, sei già un bel pezzo avanti".