L’interista Biasin ribadisce: "Perché Conte parla ora e non dopo Empoli? Lì il rigore non era netto..."

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “A Bergamo c’è stato un errore perché manca un rigore all’Udinese, a Milano il protocollo è stato applicato ed il VAR non poteva intervenire sul fallo su Dumfries. A Bergamo, invece, il protocollo non è stato applicato.

Le parole di Conte? Ad Empoli fu applicato il protocollo ed è stato applicato anche ieri, ma Conte non ha parlato dopo Empoli. Mi fermo se mi dite che il calcio di rigore ad Empoli è stato netto. Se Conte avesse detto certe cose dopo Empoli avrebbe avuto più senso ancora, invece ne ha parlato solo dopo un errore a suo sfavore”.