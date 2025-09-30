L’interista Bonolis punge Conte: “E' un gran para****! Quest’anno ha anche De Bruyne..."

Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Paolo Bonolis, popolare presentatore TV e grande tifoso dell'Inter, si sofferma anche a parlare di quelle che sono le rivali della squadra nerazzurra per la conquista dello scudetto: "Il Napoli è la squadra da battere, è fortissimo, così come la Juventus e il Milan.

Detto questo, in senso buono e totalmente non offensivo, credo che Conte sia un gran para...vento: annuncia sistematicamente di non avere a disposizione cose sufficienti, affinché laddove si raggiungesse quello che deve essere raggiunto il merito fondamentalmente sarebbe tutto suo. In caso contrario sarebbe colpa della mancanza di capitale umano da lui rivendicata all’inizio. Quest’anno è arrivato anche De Bruyne, non so cos’altro possa pretendere...".