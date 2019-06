L'ipotesi di Alvino su James Rodriguez: "Perché non prenderlo in prestito?"

"Pensavo... visto che James Rodriguez piace ad Ancelotti e a De Laurentiis e visto che procuratore e giocatore avrebbero piacere a giocare col Napoli perché non prendere in considerazione l’ipotesi prestito? Operazione fattibile per poter vedere James Rodriguez in maglia azzurra". Lo scrive su Twitter il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino intervenendo sull'ipotesi di mercato che porterebbe il madridista James Rodriguez in azzurro.

Pensavo... visto che James Rodriguez piace ad Ancelotti e a De Laurentiis e visto che procuratore e giocatore avrebbero piacere a giocare col Napoli perché non prendere in considerazione l’ipotesi prestito? Operazione fattibile per poter vedere James Rodriguez in maglia azzurra. — Carlo Alvino (@Carloalvino) 1 giugno 2019