L’obiettivo Hojlund ha stupito anche Perinetti: “Mi ha colpito per due motivi”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Brescia.



“CI sono delle possibilità per un percorso ottimale. L’Europa, tuttavia, riserva molte difficoltà. Oltre alla fortuna, che in certe competizioni è fondamentale, il Napoli dovrà affrontare top club e squadre straniere che godono di campionati nazionali sicuramente più allenanti, soprattutto per intensità di gioco. Certo, più la forbice in campionato si allarga, migliori saranno le condizioni per il Napoli di approcciare in Champions”.

Ci sono giovani calciatori che hanno rubato l’occhio in questa stagione?

“C’è Hojlund che sta facendo molto bene, mi ha colpito per la sua capacità di giocare sia spalle alla porta che in profondità. Permettetemi di dire una cosa su Kvaratskhelia: mi auguro che le sue prestazioni, ed i suoi dribbling, possano permettere di tornare ad un calcio diverso, ad un passato in cui ai giovani veniva concesso di prendere la sana iniziativa”.

Crede che Osimhen rimarrà al Napoli?

“E’ un giocatore giovane, pronto per riconfermarsi tanto in Italia quanto in Europa. Credo che la possibilità di giocare per la vittoria di trofei importanti, da protagonista, possa fare la differenza ed indurre alla permanenza. Il club, però, ha dimostrato in passato di saper sopperire a cessioni eccellenti”.