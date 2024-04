La bomba dell'ex Montezine dal Qatar: "La famiglia Al Thani interessata a investire nel Napoli"

Fabio Montezine, ex centrocampista del Napoli e naturalizzato qatariota, è intervenuto ai microfoni di 'Azzurro Time' su Radio CRC.

Fabio Montezine, ex centrocampista del Napoli e naturalizzato qatariota, è intervenuto ai microfoni di 'Azzurro Time' su Radio CRC: "Vivo in Qatar da 18 anni, so che la famiglia reale, proprietaria del Psg, è interessata ad investire nel calcio Napoli. Amici che frequentano la famiglia Al Thani me lo ripetono continuamente”.