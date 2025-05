Open VAR, Tommasi: "Molto bene Massa, tocco di Spinazzola non punibile"

vedi letture

Dino Tommasi, membro della CAN A e B, è intervento a 'Open VAR' su Dazn per analizzare i principali episodi arbitrali della 35ª giornata del campionato di Serie A.

Lecce-Napoli, tocco di mani di Spinazzola in area: “Già dal campo ha fatto molto bene Massa, il pallone incoccia sul petto, sul fianco del giocatore, e poi, anche se accidentalmente avesse toccato il braccio non sarebbe mai stato punibile. È un braccio a chiudere, che non va verso il pallone, ma comunque dopo il contatto con il petto non avrebbe avuto alcun elemento di punibilità”.