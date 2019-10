La carica di Albiol: "Il Napoli è fortissimo, spero vinca lo scudetto! Manolas? La città lo aiuterà"

Dal ritiro della sua Nazionale, l'ex azzurro Raul Albiol ha dichiarato: “A Napoli ho trascorso sei anni bellissimi, sono ancora in contatto con tanti miei ex compagni e tanti amici che ho lasciato in Italia. Il Napoli è fortissimo. Spero che possa vincere lo scudetto. Ci abbiamo provato per anni, ma non ci siamo riusciti. Auguro ai tifosi di poter vivere questa soddisfazione. Quando posso, guardo sempre le partite dei miei ex compagni. Manolas? Non lo conosco personalmente - riporta Gonfialarete.com - ma so che è un difensore fortissimo. La città di Napoli lo aiuterà a fare sempre meglio”.