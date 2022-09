La madre del ct Mancini: "Raspadori è un cavallo. Balotelli? Un matto che non sa gestirsi"

"Gli ultimi venti minuti contro l'Ungheria mi hanno preoccupato".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Marianna Puolo, madre del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, è intervenuta nel corso della trasmissione 'Un giorno da pecora' in onda su Rai Radio1: "Gli ultimi venti minuti contro l'Ungheria mi hanno preoccupato, non si può buttare all'aria tutto quello che fai di buono alla fine di una gara".

Poi parlando di Raspadori: "Mi è piaciuto molto, è un cavallo visto quanto corre mentre a Donnarumma darei un bacio".

C'è spazio anche per una critica nei confronti di Balotelli: "Lui è matto di suo, ha tanta classe ma non la sa gestire". La conclusione dell'intervista è riferita al suo passato da calciatore: "L'anno prima dello scudetto vinto a Genova, la Juventus lo voleva a tutti i costi ma lui disse di no perché era troppo innamorato del presidente Mantovani".