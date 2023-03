La previsione di Bagni: "Osimhen andrà via in estate per 100-120mln ed è giusto così"

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli che ha vinto lo scudetto nel 1987 con Maradona, ha parlato a Libero della squadra di Spalletti

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli che ha vinto lo scudetto nel 1987 con Maradona, ha parlato a Libero della squadra di Spalletti: "Il Napoli può arrivare in fondo anche in Champions: quando cammini sull'acqua, l'impossibile poi non esiste. Ormai lo scudetto è vinto, Spalletti e i giocatori hanno fatto un capolavoro". Poi su Osimhen: "È un attaccante dal quale ti aspetti che segni a ogni partita. A luglio andrà via per 100-120 milioni, per lui giusto così".