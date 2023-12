La rivelazione di Evra: "L'Inter teme la Juve, sa che è assetata di vittorie"

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'ex difensore della Juventus Patrice Evra ha parlato di Massimiliano Allegri

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'ex difensore della Juventus Patrice Evra ha parlato di Massimiliano Allegri e della critiche rivolte al gioco non troppo brillante: "Queste sono critiche che molti tifosi muovono ad Allegri. Ma io ribadisco un concetto appreso proprio da Max: per lo spettacolo e il divertimento basta andare al circo, per i tre punti basta tifare Juve fino alla fine. La classifica è fatta di punti da mettere in cascina, non di 'numeri' da prestigiatore.

E poi c’è un altro aspetto non secondario da considerare... Cioè? Il fatto che all'Inter temono la Juve, sanno che è forte, assetata di 'revanche' e di vittorie. Se me l'ha detto qualche giocatore? Bravo... Ma non farò mai i loro nomi, neppure sotto tortura".