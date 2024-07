La sfogo di Van der Vaart : "L'Inghilterra è una squadra di me**a! Non volevano più fare nulla"

vedi letture

"Sia Zwayer che Bastian Dankert, responsabile del VAR, dovrebbero essere inseriti nella lista nera. È stato terribile".

L'Olanda è fuori dagli Europei, a tanto così dalla finale di Berlino con la Spagna. Ma di mezzo ci si è messa l'Inghilterra e il gol tagliagambe di Watkins al fotofinish per 2-1. Eppure c'è chi non ha particolarmente digerito la conduzione arbitrale del match di ieri sera a Dortmund e nemmeno l'esito. Parliamo di Rafael Van der Vaart, ex trequartista olandese di Real Madrid e Tottenham - tra le altre -, ora commentatore per l'emittente televisiva olandese NOS. Senza dimenticare il controverso rigore concesso ad Harry Kane per fallo commesso da Dumfries al 16'.

La bordata ai Tre Leoni e al direttore di gara. "Loro (l'Inghilterra, ndr) sono una squadra di me**a. A poco a poco, non volevano più fare nulla e hanno ottimi giocatori in campo. Anche noi (l'Olanda, ndr) non abbiamo fatto molto. Abbiamo avuto qualche occasione. Avremmo potuto fare molto di più", ha dichiarato Van der Vaart dopo il fischio finale. Nessun filtro nemmeno per Felix Zwayer, arbitro in campo ieri a condurre la semifinale: "Sia Zwayer che Bastian Dankert, responsabile del VAR, dovrebbero essere inseriti nella lista nera. È stato terribile", ha aggiunto Pierre van Hooijdonk, compagno di Van der Vaart durante la trasmissione televisiva.