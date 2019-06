La teoria di Sarri: "Tifosi del Napoli delusi? Fedeltà è dare il 110% quando ci sei! L'ultima bandiera è stata Totti, in futuro zero..."

Maurizio Sarri ha rilasciato una intervista ai taccuini di 'Vanity Fair' nel giorno del suo ritorno in Italia. Il manager del Chelsea, in trattativa con la Juventus, s'è così espresso sulla possibilità di rientrare in Serie A un anno dopo il suo trasferimento: "Tifosi del Napoli delusi? Conoscono l’amore che provo per loro, ho scelto l’estero l’anno scorso per non andare in una squadra italiana. La professione può portare ad altri percorsi, non cambierà il rapporto. Fedeltà è dare il 110% nel momento in cui ci sei. Che vuol dire essere fedele? E se un giorno la società ti manda via? Che fai: resti fedele a una moglie da cui hai divorziato? L’ultima bandiera è stata Totti, in futuro ne avremo zero".