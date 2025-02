Lady Santacroce scherza: "Quando lui guarda il Napoli è un automa, non mi risponde"

Barbara Petrillo, conduttrice televisiva, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Fabiano Santacroce calciatore e Fabiano padre? Sono due periodi della vita diversi, quando giocava eravamo giovani e fidanzati. Le pause facevano bene alla relazione. Oggi è cambiato, abbiamo due bambine. Fabiano è un padre bravissimo e la sua presenza in casa si sente tanto.

Quando siamo in strada ed attraversiamo Fabiano diventa il difensore delle sue figlie, grida a tutti per farci attraversare. Quando gioca il Napoli è impossibile avere una relazione umana con Fabiano perchè è un automa, non mi risponde (scherza ndr.). So che per quelle due ore è come se fosse fuori casa. E’ veramente il primo tifoso del Napoli, poi ha un punto di vista più critico ed analitico e guarda la partita speranzoso ed analizza i vari passaggi. Ci divertiamo tanto insieme quando lavoriamo, c’è molto rispetto reciproco”.