Lang: "Napoli un sogno che si avvera. Da me non saprete mai cosa aspettarvi"

Il Napoli ha pubblicato sui social un video relativo alla giornata delle visite mediche di Noa Lang con il Napoli. Ecco alcune delle parole del nuovo esterno azzurro: "Per me è un sogno che si avvera giocare per un top club in una competizione top. Il Napoli è un grande club dove sogni di giocarci da bambino, con Maradona. Quando ho saputo che volevano comprarmi per me è stato ovvio non avere dubbi. Voglio vincere con la squadra, diventare campione e fare la storia del club. Da me non saprete mai cosa aspettarvi dentro e fuori dal campo. Sono me stesso. In una frase: non sapete che vi aspetta", ha detto ridento. Poi, alla fine, ha concluso: "Se devo dare un titolo a questa giornata dico...magica".

Lang poteva arrivare già a gennaio, era stato individuato dalla società come erede di Kvaratskhelia ma il Psv lo aveva blindato. Prima, infatti, c'era l'Eredivisie da vincere ma anche la Champions ancora da disputare. Due successi di fila in campionato per Lang con il Psv e con la 10 sulle spalle. Molto bene anche contro la Juve in Europa. Anni 26, 14 gol nell'ultima stagione, l'olandese è ora pronto a vivere la sua nuova avventura. Lang non vede l'ora di trasferirsi al Napoli per cominciare a lavorare con Conte. E' un esterno di grande talento, dribbling, gol, assist ma anche regia offensiva. Ecco il nuovo esterno sinistro del Napoli.