Lanna: "Conte è l'arma in più del Napoli, trasforma e migliora i calciatori"

Nel corso del Tmw News è intervenuto Marco Lanna ex calciatore di Samp e Roma con cui abbiamo parlato soprattutto della lotta scudetto. "Il Napoli ha un allenatore che è in vincente e trasmette sempre il suo carattere ad una squadra che ha grandi valori. Può essere lì in lotta fino alla fine e senza le coppe può preparare al meglio le partite. Conte è l'arma in più del Napoli, trasforma e migliora i calciatori e li fa esprimere sempre al massimo. Certi giocatori in un altro contesto potrebbero essere normali, con lui invece possono far bene e dare l'aiuto quando mancano i titolari".

La Juventus può rientrare in corsa per lo scudetto?

"Come nomi e rosa si, ma come gioco no. Non è al livello delle prime tre. La Juve vince ma non mi convince ancora. Col Verona ha fatto una buona gara ma mi aspetto di più da una squadra che ha elementi importanti che possono decidere il match con una giocata".

Si aspettava di più da Motta?

"Mi aspettavo un gioco più bello e spettacolare. Sto vedendo una squadra ancora compassata, quando hanno palla i difensori non sanno cosa fare. Il tecnico mi pare non abbia ancora inciso nel gioco dei bianconeri. L'Atalanta invece credo giochi il calcio più bello in Italia, se dovessi decidere di vedere una partita di serie A quando sono a casa mi guardo l'Atalanta".

Da ex giallorosso dove può arrivare la Roma?

"E' ripartita bene, Ranieri è la persona più equilibrata e più capace a rimettere le cose a posto nei momneti difficili. Ha ridato entusiasmo ai calciatori e all'ambiente, ha fatto le cose semplici mettendo i giocatori al loro posto e dando loro la fiducia giusta. Credo che la Roma possa ambire ad un posto nelle coppe, sono partiti dal basso ma non avendo il peso di dover fare cose pazzesche, giocando con leggerezza come stanno facendo possono divertirsi e ottenere risultati e un piazzamento in Europa".