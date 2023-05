Lanzafame: “Pensavo fosse scontata la permanenza di Spalletti dopo un biennio così…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Davide Lanzafame, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Juventus e Bari.



TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Davide Lanzafame, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Juventus e Bari.

Spalletti deve restare a Napoli per continuare in un ciclo vincente?

“Pensavo fosse una cosa scontata dopo un biennio così. È difficile trovare dei difetti nell’impresa del tecnico, ma a sentire le voci che circolano sembra tutto messo in discussione. Alla fine, tuttavia, credo che Luciano continuerà a dire la sua in azzurro”.

Il tecnico, difatti, potrebbe voler continuare in un lavoro cominciato due anni fa e che potrebbe de creare altri successi…

“Spalletti è un allenatore esperto che vorrà provare a vincere anche nel futuro. Per questo esigerà delle garanzie dalla società. Più che un discorso economico e contrattuale, difatti, credo sia un discorso legato alla possibilità di tenere le pedine più importanti ed investire sul mercato”.

Quale il segreto del successo azzurro?

“Il tecnico dei partenopei è un maestro di calcio ed ha sempre fatto giocare le proprie squadre in maniera eccezionale. Il mister, inoltre, è stato eccezionale nella gestione del club ed a valorizzare elementi chiave della squadra. Lobotka non viveva certo un periodo esaltante con Gattuso, così come Kvara, che nessuno conosceva prima del suo approdo a Napoli”.