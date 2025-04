Lavezzi: “Scudetto al Napoli? Io ci credo! Se l’Inter punta su tutto può perdere punti”

vedi letture

Nel corso del suo intervento a 'Terzo Tempo Calcio Napoli' su Televomero, l'ex azzurro Ezequiel Lavezzi ha parlato del Napoli attuale: “L’ho visto bene contro il Milan, è una squadra che sta facendo bene. Magari non ha una rosa lunga ma gioca solo in campionato. Ha un grande allenatore che fa tenere la squadra fino alla fine. Conte mi piace come allenatore, è tra i grandi”.

Sulla lotta Scudetto: "Il Napoli l’ho visto bene, nel primo tempo è stato stupendo. Il Milan non riusciva ad avere la palla, sembrava che il loro centrocampo non esistesse; infatti, ogni volta che prendeva la palla saltava il centrocampo e gli attaccanti non tenevano il pallone. Il Napoli invece

faceva girare la palla, la sviluppava bene, con l’ultimo passaggio più precisi potevano creare situazioni ancora più pericolose. Il miracolo

possono farlo, gioca una competizione, io ci credo! Si sa che Conte è un allenatore che lavora fisicamente tantissimo, secondo me possono farcela. Non credo sia un miracolo ma una realtà, la maggior parte di questi giocatori ha vinto lo scudetto e hanno l’esperienza di vivere situazioni complesse. Giocando solo il campionato possono farcela secondo me. Se l’Inter punta su tutto può perdere punti, il Napoli può approfittarne”.