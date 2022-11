Lazio in Conference, Mourinho: "Per me è la favorita, ma a Tare quella coppa non piace"

Il tecnico della Roma José Mourinho ha commentato anche la retrocessione in Conference League dei rivali della Lazio.

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Ludogorets, il tecnico della Roma José Mourinho ha commentato anche la retrocessione in Conference League dei rivali della Lazio: "Penso che i biancocelesti siano i favoriti per vincerla. Ci sono anche West Ham, Fiorentina, Villarreal, tutte squadre forti. Ma la Lazio per me diventa la favorita adesso. I biancocelesti hanno allenatore, giocatori e squadra per esserlo. Il problema semmai sta nel direttore Tare, che magari non vuole che i suoi vadano avanti visto che non gli piace questa competizione".