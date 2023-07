Lazio, Lotito: "ADL dice che il campionato è una mer*a e non vale un ca**o, ma si può?"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato dei diritti tv della Serie A tirando in ballo anche Aurelio De Laurentiis

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato dei diritti tv della Serie A tirando in ballo anche Aurelio De Laurentiis in una intervista al Corriere dello Sport: Sono circondato da masochisti, non sappiamo vendere il prodotto. Aurelio dice che è tutta una merda, che non vale ‘n cazzo. Ma si può? E gli altri lo seguono. Abbiamo enormi potenzialità invece. Dovremmo occuparci delle infrastrutture prima che dei diritti tv.

Io tra l’altro la media company ce l’ho già. Il nostro è il calcio del mors tua vita mea, tutti curano solo gli interessi individuali, io ho sempre lavorato per il sistema. Pensa al decreto salvacalcio, non salvaLotito. Se non mi fossi battuto per farlo passare non solo il calcio, ma tutto lo sport italiano sarebbe fallito".