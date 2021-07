Lazio, Milinkovic Savic: "Sono simile a Hamsik, ma non sono ancora al suo livello"

Sergej Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dal ritiro di Auronzo di Cadore: "Mi sento bene, vedremo nei prossimi giorni, saranno allenamenti intensi. Sono felice di essere qui, eravamo fermi da un mese e mezzo, mi mancava tutto questo. Stiamo subito lavorando con il pallone, qualcosa in campo cambierà perché ci sarà un altro modulo, il 4-3-3 al posto del 3-5-2, seguirò le direttive del mister Sarri. Giocheremo più palla a terra, non vedo l'ora di iniziare. Qualcosa per me cambierà, ma sono pronto a fare quello che mi chiede il mister. Con il 3-5-2 ho fatto il massimo, ma con un nuovo modulo vedrò dove posso migliorare. Il mister mi ha detto che si giocherà molto palla a terra. Cercherò comunque di fare il mio, come facevo prima.

Paragone con Marek Hamsik? Sicuramente sono simile a lui, ma devo lavorare tanto per arrivare al suo livello".