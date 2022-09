Lazio, Patric contro l'arbitro: "Se non dai il rigore a Lazzari almeno rivedilo e fai i conti"

Al termine del match, il difensore della Lazio Patric ha commentato a Lazio Style Channel

Al termine del match, il difensore della Lazio Patric ha commentato a Lazio Style Channel: "Rammarico? Tanto, venivamo da un pareggio amaro, la squadra ha fatto una buona partita ed è un inizio buono di stagione. C’è amarezza perché nel secondo tempo ci siamo abbassati e perso energie. Abbiamo avuto un po’ di episodi contro, non serve solo giocare bene per vincere. Ero da solo peccato che non è arrivata la palla, Pedro ci ha provato ma non abbiamo concluso. Questo è l’ottavo anno che sono qui e cerco di aiutare e crescere maggiormente. Mi fa piacere stare qua e voglio portare la Lazio in alto.

Provedel? Ci dà sicurezza, sta facendo un grandissimo campionato, peccato per oggi ci tenevamo tanto a questa vittoria. Con il Napoli c’è grande rammarico, siamo stati in campo molto bene nel primo tempo. Se chiudi in maniera positiva ti fa andare avanti in maniera diversa. Gli episodi sono fondamentali, va bene vincere anche giocando male delle volte. Ci piace tenere la palla ma bisogna vincere anche in maniera sporca. Gli episodi fanno la differenza. Se non fischi il rigore di Lazzari almeno fammi vedere le cose e poi facciamo i conti".