Lazio, per Inzaghi il campionato riparte: "Scudetto? Giocheremo ogni 3 giorni, non sarà facile"

Non si sa nulla sul calcio, non è detto riparta, ma Simone Inzaghi, intervistato al Corriere dello Sport, parla come se la Serie A potesse ricominciare presto: "Quando si è fermato il campionato stavamo bene, quando ripartirà cercheremo di farci trovare pronti. Non sarà facile. Giocheremo ogni tre giorni. Cambierà tutto. Sappiamo cosa dovremo affrontare e cercheremo di farci trovare pronti. Con le partite ravvicinate, bisognerà evitare gli infortuni. Sarà dura, lo sappiamo" ha concluso.