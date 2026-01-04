Live Lazio, Sarri in conferenza: "Divario tecnico palese, ma ci abbiamo messo del nostro. Su Insigne..."

vedi letture

premi F5 per aggiornare la pagina o CLICCA QUI per viverla su Radio TuttoNapoli

Al termine della sfida persa 2-0 contro il Napoli, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Olimpico di Roma per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

15.34 - Inizia la conferenza stampa.

Quando sta incidendo la fase di mercato? Ha fatto dei nomi precisi o linea guida? "Per la partita il divario tecnico è palese, l'avremmo persa lo stesso anche se ci abbiamo messo del nostro. In fase difensiva non abbiamo capito cosa fare, l'unico momento della partita è stato la fase iniziale del secondo tempo. Per il mercato devi parlare col direttore, ho fatto riunioni facendo qualche nome solo per far capire le caratteristiche dei giocatori che volevo. Per il resto dipende da loro".

Polemiche arbitrali hanno inciso? "Siamo la seconda squadra in Serie A per falli fatti, quindi siamo tra quelle con meno falli addosso e invece siamo quella con più esposti. Non mi torna qualcosa, ma in riunione tecnica ieri abbiamo detto che gli arbitri non devono divenare un alibi. E' un'altra difficoltà da superare e invece nel finale abbiamo preso altre due espulsione evitabili. Il momento di mercato è di difficoltà per tutti, gestire i giocatori è più difficile. Tutti chiedono una finestra di mercato più breve, tanto tutte le operazioni si fanno negli ultimi 10 giorni".

Su Rovella che rientra, può giocare con Cataldi? Per mercoledì Cancellieri centravanti può essere un'ipotesi? "L'ho provato lì per emergenza, ma non lo vedo. Cataldi e Rovella nell'emergenza possono giocare qualche partita insieme ma sono due vertici di centrocampo".

Se arrivasse un giocatore come Insigne si può cambiare modulo? "Penso di no, il ruolo di vice Zaccagni è una della problematiche minori. Non à la mia priorità in questo momento".

15.42 - Termina la conferenza stampa.