Infortunio David Neres, ecco cosa filtra: le prime sensazioni

Dalle colonne del Corriere dello Sport emergono i primi dettagli sull’infortunio di David Neres, costretto a lasciare il campo nel corso di Lazio–Napoli. La diagnosi iniziale parla di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra.

Nelle prossime ore l’esterno brasiliano si sottoporrà agli esami strumentali, decisivi per chiarire l’entità del problema e soprattutto i tempi di recupero. Non si tratterebbe di un infortunio muscolare, elemento che lascia aperto uno spiraglio di ottimismo, ma il quadro resta da definire.

Il dolore avvertito dal calciatore è stato intenso: Neres ha infatti abbandonato lo stadio in stampelle, alimentando la preoccupazione in casa azzurra. Ora l’attenzione è tutta rivolta ai risultati degli accertamenti, con Antonio Conte in attesa di risposte