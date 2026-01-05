Lang, Il Mattino: "Napoli non esclude la cessione, ma ad una condizione"

Lang, futuro in bilico: il Napoli valuta senza fretta. Così scrive l'edizione odierna de Il Mattino sull'esterno olandese, spiegando come l’esterno olandese sia sceso regolarmente in campo, seppur soltanto nel finale della sfida dell’Olimpico contro la Lazio, segno che la testa è rimasta concentrata sul terreno di gioco. Il suo procuratore ha seguito la partita a distanza, mentre sul tavolo del Napoli, al momento, non sono arrivate offerte ufficiali. Nessuna. Tuttavia, il lavoro dei suoi agenti prosegue, con l’obiettivo di capire se esistano margini concreti per una soluzione alternativa.

Tra le piste monitorate c’è quella turca. Il Galatasaray, indicato nei giorni scorsi come la società più determinata a tentare l’affondo, in realtà sta valutando anche altre opzioni, tra cui David Frattesi. Difficile immaginare due grandi colpi nello stesso mercato di gennaio per il club di Istanbul, che vuole investire con criterio, senza follie. Lang, finora, ha riflettuto poco sul mercato, ma da oggi in avanti le telefonate potrebbero aumentare e influenzare le sue valutazioni.

Manna ha chiarito la linea del club anche al diretto interessato: nessuna decisione forzata, ma attenzione massima alle opportunità. Il dirigente ha spiegato come l’uscita non sia una certezza, bensì un’eventualità subordinata a condizioni precise. Il Napoli, infatti, non chiude la porta a una cessione, ma solo davanti a un’offerta irrinunciabile e, soprattutto, alla possibilità di inserire in rosa un sostituto pienamente funzionale al calcio di Antonio Conte. In caso contrario, la strada resterà quella della continuità.