La frase più sorprendente di Manna non è quella sul mercato

vedi letture

C'è una frase su tutte che fa rumore del ds del Napoli Giovanni Manna, intervenuto questa mattina al Corriere dello Sport. Parlando delle prossime mosse di mercato, il dirigente azzurro ha detto: "Vorremmo premiare il lavoro di Conte e dei giocatori migliorando il livello della squadra senza rompere gli equilibri: non so se ci riusciremo, ma ci proveremo. Gennaio è sempre rischioso, l’anno scorso abbiamo venduto il calciatore più importante e forse non l’abbiamo ancora sostituito all’altezza".

L'ultima frase sembra essere chiara. Un anno dopo, il Napoli non ha ancora trovato, almeno per livello, il vero sostituto di Kvara. Non poteva ovviamente esserlo Okafor, arrivato in prestito secco dal Milan e quasi mai in campo. E non lo è, ad oggi, neppure Lang, investimento da 25 milioni dal Psv che ricopre lo stesso ruolo ma che per rendimento e qualità non è riuscito neanche lontanamente a farlo dimenticare. Nel corso di questi mesi in tanti hanno ricoperto quella posizione: Spinazzola, Elmas, Lang, Neres. Tutti utili, nessuno come Kvara. E la casella, virtualmente, resta vuota.

E lo stesso Manna su Lang ha detto: "Arriva da una realtà diversa e ci ha messo un po’ di tempo, ma ha giocato buone partite. Ci aspettiamo e vogliamo di più da lui, ma non abbiamo preso decisioni a priori: i giocatori devono essere contenti e coinvolti, e credere in quello che stanno facendo. Il gruppo viene prima del singolo: se lo capiscono è bene, altrimenti faremo scelte legate al momento".