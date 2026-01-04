Ultim'ora Raspadori, accordo Roma-Atletico ma lui vuole rifiutare! Rai: forse c'è il Napoli dietro

vedi letture

Il giornalista ed esperto di calciomercato Ciro Venerato, intervenuto a Rai 2 nel corso de 'La Nuova DS', ha parlato del futuro di Giacomo Raspadori su cui c'è forte la Roma ma occhio anche al Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "C’è la Roma che ha un accordo da almeno cinque giorni ma Giacomo Raspadori tarda ad accettarlo, anzi al momento ha quasi rifiutato il trasferimento.

Molti pensano sia solo perché ama stare in Spagna e ama giocarsi delle chance in Liga. Però c’è una querelle di mercato, c’è un giallo: potrebbe esserci dietro il Napoli. Il Napoli in questo momento non è nelle condizioni economiche per attaccare l’Atletico Madrid e riprendere Raspadori; deve prima dismettere un calciatore, potrebbe essere Noa Lang che piace al Galatasaray. Anche questo forse potrebbe spiegare le titubanze di Raspadori".