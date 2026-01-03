Il Napoli rivuole Raspadori! Sky: "Si pensa al ritorno, ma c'è ostacolo saldo zero"

Giacomo Raspadori può tornare in Italia. Piace a Roma e Lazio, ma non solo. Secondo 'Sky Sport' ci pensa anche il Napoli con cui l'attaccante, oggi all'Atletico Madrid dove gioca pochissimo, ha vinto due Scudetti. Il club azzurro, dunque, "sta veramente pensando di riportarlo indietro in quanto capace di adattarsi e giocare in più ruoli, sia esterno, che trequartista e infine punta".

Gli azzurri, dunque, rimangono seriamente in corsa anche se sullo sfondo, considerando il problema del saldo zero. La Lazio, invece, è pronta a mettere sul tavolo della trattativa 20/23 milioni e quindi è una pista da non sottovalutare anche dopo l’uscita di Castellanos e la predisposizione per giocatori simili a performare sotto la guida di Sarri. Più improbabile invece la pista Galatasaray.