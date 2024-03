Lazio, Tudor: "Sarri lo stimo tanto, ha fatto la storia a Napoli"

Il nuovo allenatore della Lazio Igor Tudor è stato presentato in conferenza stampa

Il nuovo allenatore della Lazio Igor Tudor è stato presentato in conferenza stampa: “La Lazio è una squadra importante, si accetta perché è la Lazio. Già dall’esterno, avevo l’impressione che il tecnico fosse importante per il progetto che si ha in mente. Non voglio parlare dei singoli, preferisco prima valutare ciascuno. Scelgo in base a quello che vedo sul campo. Nella palestra c’è una scritta che mi rappresenta tanto perché è la voglia che c’è nel prepararsi alla vittoria che porta a vincere le partite”.

Con Sarri la squadra faticava a rimontare le partite, lei in passato invece rimontava spesso...

“Sono tanti i fattori. Il precedente allenatore non lo commento. Maurizio è una persona che stimo tanto, è uno che ha fatto la storia a Napoli, vincendo anche in carriera".