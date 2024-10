Le pagelle del Pampa: “Quattro giocatori da 8,5 e 9 a Conte!”

vedi letture

L'ex attaccante del Napoli Roberto "Pampa" Sosa ha dato i voti agli azzurri dopo la splendida vittoria a San Siro contro il Milan ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione 'La partita dei campioni'.

Quattro azzurri si contendono la palma del migliore in campo per l'argentino, sono i due autori del gol Kvaratskhelia e Lukaku, Scott McTominay e Mathias Olivera: 8,5 in pagella per tutti e tre. Antonio Conte con la quinta vittoria consecutiva si prende il nove! Di seguito tutti i voti dati dal "Pampa".