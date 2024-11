Foto Le pagelle di Del Genio: "Meret? Eccessivo parlare di papera! Gli do 6, vi spiego"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Calane 8, ha stilato come di consueto le pagelle per l'emittente radiofonica. Tra i vari voti spicca il 6 a Meret, tanto discusso sul gol di Calhanoglu. Il collega spiega così la sua decisione: "Si fa trovare pronto in 3/4 circostanze, non difficilissime ma lui è stato attento.

Sul rigore, sì è un errore di Calhanoglu e prende il palo ma lui c'era, lo costringe all'errore e sta dal lato giusto. Sul gol di Calhanoglu, gli puoi togliere uno 0,5 dal voto. Non fa una grande parata ma parlare di papera mi sembra eccessivo".