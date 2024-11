Le pagelle di Sosa: "Meret poteva fare qualcosa in più sul gol, ma niente pregiudizi"

Ai microfoni di Tele A l'ex azzurro Roberto "Pampa" Sosa, ha stilato le pagelle agli azzurri per il posticipo pareggiato con l'Inter: "Meret poteva fare qualcosa in più sul gol, ma era forte e non era affatto facile, poi ha fatto diversi interventi e non bisogna analizzare con pregiudizio.

Bene la difesa, l’attacco ha sofferto soprattutto nel secondo tempo. Anguissa purtroppo entra nel rigore e non ha fatto benissimo. Politano ovviamente per noi magari da 5,5, ma per Conte è da 8 per il lavoro difensivo". Di seguito tutti i voti dell'ex attaccante del Napoli