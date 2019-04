Le percentuali di Condò: "C'è un 30% di chance per la remuntada, perdere 3-1 sarebbe stato meglio"

"Nelle partite decisive il Napoli, quest'anno, è mancato. A differenza del suo allenatore, la squadra non riesce a gestire la pressione delle grandi notti. Ma è ancora tutto possibile. Magari con un 3-1 e non con un 2-0 c'erano delle chance in più ma la speranza è in un'orbita del 25-30%". Sono le percentuali di rimonta che dà al Napoli, dopo la sconfitta per 2-0 a Londra, il giornalista di Sky Paolo Condò.

"Considero questo primo anno di Ancelotti un anno costituente e partite come quella di ieri sera rappresentano un deficit di personalità. Ieri Fabiàn Ruiz doveva suonare la carica e invece, mi ha deluso. Ho condiviso la cessione di Hamsik ma in una partita come quella di ieri mancava; lo stesso Allan non entusiasma. Insigne e Zielinski hanno commesso due errori che fanno la differenza. La cosa triste della partita è che il Napoli non ha trovato mai la porta", ha detto ancora Condò