Lecce, Baroni pazzo di Koulibaly: “Stratosferico! Se lo avessi io lo legherei con la catena”

Marco Baroni, allenatore del Lecce, parla da Assisi, in piazza del Vescovado, in occasione Gran Galà del Calcio Umbro 2022. Questo il suo pensiero sul Napoli e sulla permanenza di Koulibaly: "Se lo avessi io lo legherei con la catena, ma è chiaro che ci sono anche valutazioni economiche che non spetta a me fare, é un giocatore stratosferico. Quest'anno il Napoli ha fatto un buon calcio, poteva essere lì ma nelle annate tante piccole cose possono avvenire e sono complicate da valutare. Ma penso abbia comunque fatto un campionato importante".