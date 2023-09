Lecce, D'Aversa esalta il Napoli: "Se devo elencare tutte le difficoltà non finiamo più"

Quali sono le difficoltà di questa partita? E' una delle domande poste a Roberto D'Aversa nella conferenza stampa di presentazione

Quali sono le difficoltà di questa partita? E' una delle domande poste a Roberto D'Aversa nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Napoli. L'allenatore del Lecce ha risposto così: "Se devo elencarle tutte non finiamo più. Loro sono campioni di Italia, hanno una squadra completa con giocatori di gamba e qualità. Osimhen attacca la profondità ed è uno dei migliori in Europa.

È una squadra completa che, a differenza della scorsa avversaria, ama il fraseggio. Da parte nostra ci deve essere la volontà di fare una grandissima prestazione. Se andiamo in campo per pareggiare... non ce lo possiamo permettere".