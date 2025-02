Legale ADL: "Nessuna comunicazione, abbiamo appreso dai media. Sereni, solo tecnicismi…”

vedi letture

Nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri', è intervenuto il legale del SSC Napoli l’Avvocato Fabio Fulgeri: "Quello che è accaduto nelle ultime ore l’ho appreso dagli organi di stampa, non abbiamo avuto nessun tipo di comunicazione formale. Si tratta di una richiesta di rinvio a giudizio, cioè di un’istanza da parte della Procura della Repubblica affinché il giudice valuti se rinviare o non rinviare a giudizio la SSCNapoli e il presidente De Laurentiis per le vicende ormai note: il presunto falso in bilancio con riferimento alle operazioni di compravendita dei giocatori Osimhen, Manolas e Diawara. Siamo ancora in una fase prodromica al rinvio a giudizio, non c’è assolutamente da preoccuparsi per un rinvio a giudizio. Dobbiamo spiegare la nostra difesa davanti al giudice, lo faremo con la massima serenità e ricchezza di argomenti anche tecnici. Qui si tratta di una questione prettamente tecnica, valori contabili che sono stati portati secondo dei criteri che sono dell’organismo italiano di contabilità o i criteri di contabilità internazionale.

Il caso Osimhen non era già stato affrontato? Si, sul profilo sportivo ampiamente, sul profillo penale dalla Procura di Napoli che aveva indagato sulle eventuali violazioni di carattere fiscale e tributario. Adesso questo aspetto riguarda un’eventuale falsità nel bilancio, quindi contabilità. E’ un altro profilo previsto dal Codice Civile, art. 26.21.

Perché questa notizia è venuta fuori proprio oggi? Ce lo chiediamo anche noi, fate voi le valutazioni e le ipotesi. In realtà poi ci arriverà più avanti un avviso di fissazione dell’udienza preliminare.

Quali rischi dal punto di vista legale? In fase d’indagine abbiamo documentato anche con memorie importanti, nel senso di valorosi professionisti e accademici, i criteri di approvazione sono assolutamente corretti. Quindi questa medesima tipologia di difesa verrà fatta davanti al giudice, che comunque è un organo terzo, non è una parte del PM. Confidiamo in una serenità di giudizio. Essendo il giudice un organo terzo, questa valutazione non di parte ci è dovuta.

ADL è sereno? Assolutamente, se un imprenditore sa di aver operato correttamente ed è ben consapevole che queste sono valutazione che possono subire un cambiamento. Quindi il giudice, che ripeto l’organo deputato a valutare questa vicenda, sicuramente potrà fare giustizia e spazzare via queste ipotesi di reato che vengono contestate. Quindi anche De Laurentiis è tranquillo”.