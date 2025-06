Podcast Lo juventino Oppini: "Giuntoli ci ha rovinati! Anno prossimo riproveremo a prendere Conte"

A parlare di Juventus a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il conduttore e giornalista Francesco Oppini. E sulla conferma di Igor Tudor ha detto: "Ha più panchine di Thiago Motta, è un upgrade per la Juve. Ci eravamo messi in casa uno che speravamo cambiasse qualcosa ma siamo andati poi su uno che ha salvato la barca che stava andando a picco. Tudor ha recuperato la situazione e adesso diventa un perfetto imbranato? Serve un po' di equilibrio, non possiamo paragonarlo con Chivu che è da pochissimo che ha iniziato. Tudor deve ancora dimostrare, ma nella situazione in cui ti sei ritrovato...Hanno cercato Conte ma che era legato al Napoli, e ci riproveranno l'anno prossimo.

Giuntoli ha rovinato la Juve per un anno e mezzo. Doveva prendere Conte e non Motta, quando Conte era ancora libero. Tudor non era la mia prima scelta, ma quando non puoi prendere altro...questo contratto di due anni serve per rafforzare il tecnico agli occhi della squadra, ma credo che si riproverà la prossima stagione a tentare di riportare Conte. Perché prima o poi tornerà".