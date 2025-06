Podcast Di Gennaro vede Nunez al Napoli: "Esperienza per la Champions e concorrenza a Lukaku"

Presente nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Juventus e Milan riflettono sullo scambio Vlahovic-Theo Hernandez:

"Io punterei più su Darwin Nunez, che è più adatto al Milan. Theo per me può essere un vantaggio per la Juve, quindi ci guadagnerebbero i bianconeri. mancini forti così non è che se ne trovino tanti. Bisogna vedere se ha motivazioni, perché in quel caso è uno dei più forti in quel ruolo. Vorrei capire poi la Juve come farà a cambiare ancora tanto, visto anche quanto ha speso lo scorso anno e con la ricapitalizzazione che ci sarà".

Dove vede meglio Nunez?

"Il Milan ha solo il campionato, il Napoli ha anche la Champions e può dare tanto come esperienza. E Lukaku non le giocherebbe tutte. Poi farebbe bene anche al dualismo interno. Credo che il Napoli sia la squadra che possa investire di più sul mercato rispetto alle concorrenti".