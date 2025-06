Ballotta: "Meret e Suzuki completamente diversi, li vedo bene insieme al Napoli"

Marco Ballotta, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il portiere può sempre migliorare, anche coi piedi. Io son migliorato fino ai 44 anni anche attraverso gli errori. Il portiere non deve fare il tunnel agli avversari, deve solo pensare prima che gli arrivi il pallone a cosa fare. Giocare bene coi piedi aiuta la squadra a iniziare il gioco dal basso, se l’allenatore vuole la ripartenza dal basso devi avere un portiere che abbia una certa predisposizione a toccare la palla.

Suzuki e Meret? Sono completamente diversi. Ho conosciuto Suzuki a Parma quest’anno nel periodo di Natale, fisicamente è imponente, è molto istintivo e deve migliorare tecnicamente. Però è bravo e può crescer molto, non a caso ha molti occhi addosso. Il Napoli ha bisogno di due portieri di livello, Meret e Suzuki insieme li vedo bene. Sono entrambi bravi ed il Napoli ha bisogno di due valide alternative. Meret ha più esperienza, mentre Suzuki è ancora molto istintivo”.