Sky, Ugolini: "Meret ha portato punti, rinnovo meritato! Lukaku? Il problema non era lui..."

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per il Napoli è imprescindibile trovare un'altra prima punta di peso che possa garantire un certo numero di gol, ma il punto debole del Napoli non è stato il centravanti (e quindi Lukaku), è stato sugli esterni e non al centro dell'attacco con Lukaku. Meret? Si è parlato un po' troppo e un po' troppo male. Può avere dei deficit, può non essere brillante in tutti gli aspetti, ma i punti li ha portati nella classifica del Napoli e un portiere deve fare questo.

Secondo me Meret non potrà mai eccellere in alcuni aspetti, tipo il lavoro coi piedi, ma al netto di quest'aspetto tecnico credo che sia un portiere di primo piano. Il Napoli fa bene a rinnovargli il contratto, poi si farà anche una valutazione per il futuro, ma non è questo il ruolo che deve preoccupare".