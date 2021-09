Legia, Michniewicz: "Abbiamo scambiato i dati col Napoli per affrontare il Leicester"

Creslaw Michniewicz, allenatore del Legia Varsavia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Leicester in Europa League, valida per il girone del Napoli: "Siamo contenti della vittoria ottenuta a Mosca. È stato molto importante per noi. Sapevamo che la partita non sarebbe stata facile. Abbiamo vinto e c'è molto ottimismo per la competizione ma siamo anche realisti davanti a ciò che ci aspetterà nelle prossime settimane. Ci aspetta una festa di calcio. Se vogliamo andare avanti in Europa dobbiamo imparare a giocare contro queste squadre. Ho guardato tutte le partite del Leicester e abbiamo anche scambiato informazioni con il Napoli e noi gli abbiamo dato i dati della gara contro lo Spartak. I giocatori non vedono lora che arrivi questa partita. Vorrei vincere 1-0. Dobbiamo essere pronti anche nel caso in cui il Leicester cambi il suo stile di gioco. In una partita del genere devi essere abile a difenderti ma anche a tenere la palla e dare continuità alla fase offensiva".