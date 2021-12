Leicester, Evans: "C'è delusione. Non abbiamo difeso come avremmo voluto"

Il difensore centrale del Leicester Jonny Evans, autore del primo gol inglese al Maradona, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta contro il Napoli in Europa League: "Sono deluso. Siamo fuori dall'Europa League. Non abbiamo giocato o non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Non abbiamo nemmeno difeso come avremmo voluto".

Come avete cercato di fermare i loro attacchi? "Lo stiamo cercando ancora di capire in questo momento. Probabilmente è stata la storia della nostra stagione. Non ci stiamo difendendo bene ed è qualcosa che dobbiamo guardare e riprendere a farlo".