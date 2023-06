Leonardi: "Giuntoli-Napoli? Ha fatto un lavoro eccezionale, ci vuole rispetto"

Pietro Leonardi, ex dirigente di Parma e Udinese, ha parlato del ruolo del Direttore Sportivo e della vicenda Giuntoli a Napoli ai microfoni di 'Sportitaliamercato'.

© foto di Federico Gaetano

Pietro Leonardi, ex dirigente di Parma e Udinese, ha parlato del ruolo del Direttore Sportivo e della vicenda Giuntoli a Napoli ai microfoni di 'Sportitaliamercato': "C'è un passaggio ultimamente nel ruolo del Direttore Sportivo: non è una questione di quanti giocatore compri o vendi, ma come gestirli. Prima la società dava spazio a chi dava competenze e esperienza, adesso sono le società che pensano di saper fare tutto e limitano la categoria dei dirigenti, brutto per la categoria. Cercherò con tutte le mie forze di tutelare tale posizione che è una delle più fondamentali nel calcio.

Giuntoli-Napoli? Dal momento in cui non mi trovavo bene con ambiente e soldi me ne andavo. Bisogna ragionare e arrivare ad una conclusione: tenere una persona controvoglia non ha senso. Giuntoli ha fatto un lavoro eccezionale, ci vuole rispetto che ultimamente sta mancando".