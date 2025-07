Lindstrom carico per il ritorno in Bundesliga: "Voglio ritrovare i gol e qui posso farlo"

Il 25enne attaccante danese Jesper Lindstrøm è ufficialmente un nuovo giocatore del Wolfsburg. Dopo una stagione complicata con il Napoli e una parentesi in prestito all’Everton, il talento offensivo fa ritorno in Bundesliga, questa volta per indossare la maglia dei Lupi. Il trasferimento avviene con la formula del prestito annuale, corredato da un’opzione di riscatto fissata a 12 milioni di euro.

Lindström, che ha già esperienza in Bundesliga con l'Eintracht Francoforte, ha dichiarato di essere felice di tornare nella massima divisione tedesca: "Mi è mancata la Bundesliga, mi è mancato segnare gol. Qui sento che ho l'opportunità di farlo di nuovo". Il danese ha anche parlato della differenza di stile tra la Bundesliga e gli altri campionati: "In Serie A e Premier League il gioco è più statico e tattico, mentre in Bundesliga si predilige il gioco dinamico, che è quello che mi piace".