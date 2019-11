Lippi: "Napoli sorpresa negativa, è successo qualcosa ed è un peccato. C'è una conferma..."

Marcello Lippi, allenatore campione del mondo con l'Italia nel 2006, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera commentando quanto sta accadendo a Napoli: "Le aspettative erano altre, anche se in Champions finora ha fatto abbastanza bene. È una sorpresa negativa ed è la conferma che quando in una squadra cambia il rendimento è sempre per cause interne e non esterne. Sta succedendo qualcosa ed è un peccato".